BürgerbeteiligungIdeen der Wolfratshauser

Etwa 150 Teilnehmer kommen zum "Kreativtag" in die Wolfratshauser Loisachhalle, um die Aufwertung der Marktstraße mitzugestalten. Die Bürger sind sich ziemlich einig in ihren Wünschen. Der Brunnen am Marienplatz soll versetzt werden, die Bordsteinkante verschwinden