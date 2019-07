29. Juli 2019, 21:38 Uhr Bücherei Penzberg Bilderbuchkino in den Ferien

Die Penzberger Stadtbücherei bietet ihren jüngsten Gästen in den Sommerferien wieder ein besonderes Kinoerlebnis an: Von Dienstag bis Freitag (ausgenommen Maria Himmelfahrt) gibt es täglich das bekannte Onilo-Bilderbuchkino. "Beliebte Bilderbuchklassiker werden als kurze, kindgerecht animierte Zeichentrickfilme auf der großen Leinwand gezeigt", erklärt Annette Zell vom Team der Stadtbücherei. Die Filme dauern etwa eine halbe Stunde und sind "ab dem Vorschulalter bis Ende Grundschulalter geeignet". Beginn in der Stadtbücherein (Rathauspassage, Karlstraße 23) ist jeweils um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.