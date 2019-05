17. Mai 2019, 21:51 Uhr Buch von Dorette Deutsch Literarische Reise nach Venezia

Im Rahmen der Ausstellung "Viaggio in Italia - Eine Reise nach Italien" von Giorgio Pastorelli lädt das Hollerhaus ein zur Vorstellung des Romans "Die Mondschein-Lagune": Autorin Dorette Deutsch liest am Samstag, 18. Mai, von 20 Uhr an; Walter Schreiber spielt dazu italienische Volkslieder auf dem Akkordeon. Deutsch, in Italien lebende Journalistin und Autorin, ist bekannt für ihre Sachbücher und Reportagen über Italien, auch für den ARD-Hörfunk. Ihr zweiter Roman, eine Liebesgeschichte spielt in Venedig und handelt von einem Familiengeheimnis. Im Mittelpunkt stehen die junge Archäologin Antonia und die Contessa Ada Foscarini. Anmeldung unter 08178/4408 (die Ausstellung ist bis 26. Mai zu sehen).