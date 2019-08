15. August 2019, 21:31 Uhr Brauchtum Kochel feiert Heimattag

An Mariä Himmelfahrt ist ganz Kochel auf den Beinen. Das hat Tradition: Die Gemeinde feiert dann ihren Heimattag mit einem Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche Sankt Michael und einem großen Trachtenfestzug durch den Ort bis zur Seepromenade. Die Kochler Gebirgsschützen, die Feuerwehr und die Blaskapelle marschierten an Einheimischen und Touristen vorbei, die Frauen und Mädchen trugen Sträuße aus Kräutern in den Armen, die in der Messe gesegnet und zu Hause aufgehängt werden, wo sie vor Unheil schützen sollen. Mit von der Partie war auch der Schmied von Kochel, jene bayerische Heldengestalt, die an die Sendlinger Mordweihnacht im Jahr 1705 erinnert. Der Heimattag klang wie immer mit einem großen Fest am Ufer des Kochelsees aus.