13. Januar 2019, 21:43 Uhr Boulevardkomödie Fiese Freunde

Das Metropoltheater München serviert ein schwungvolles "Abschiedsdinner" im Foyer der Loisachhalle und zieht den Parkplatz mit ins Bühnengeschehen ein. Nicht jeder Gast ist dabei mit seinem Sitzplatz zufrieden

Von Susanne Hauck, Wolfratshausen

Pierre und Clotilde sind ein modernes Ehepaar. Vor allem ungeheuer gestresst. Ihre gemeinsame Zeit wird von Elternabenden, Eigentümerversammlungen, Dienstreisen und Familienfeiern aufgefressen. Und von alten Freundschaften, die nur noch lästige Gewohnheiten sind. Mein Gott, was sind die Bertins anstrengend. Und erst der selbstgefällige Antoine, der nur beim ungarischen Psychiater sitzt und dessen endlose Reiseerzählungen kaum zu ertragen sind. Wie tote Äste müsste man diese Beziehungen abschneiden, damit neue Blüten treiben können, meint Pierre. Die Idee: Ein stilvoller letzter Abend, und dann werden die Nervensägen abserviert. Ein Abschiedsdinner also, wie der Titel der Komödie aus der Feder des französischen Autorenduos Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière harmlos verheißt? Es ist eher eine Henkersmahlzeit, die das Metropoltheater München mitreißend in Szene setzt.

Theater mal anders. Nicht in der Loisachhalle, sondern im mit 80 Karten ausverkauften Foyer. Vor tapezierter Stellwand bildet ein kleiner Podest mit Fünfzigerjahre-Sofa und Tischchen die Spielfläche. Drumherum sitzt das Publikum. Manche Gäste verfolgen das Geschehen von gemütlichen roten Sofas aus, weiter hinten sind Bistrotische locker gruppiert. Mit der freien Platzwahl sind nicht alle zufrieden. Vor allem bei denjenigen, die kein Glas Wein trinken wollen und erst ein paar Minuten vor Beginn erscheinen, lösen die Restplätze auf hölzernen harten Barhockern Stirnrunzeln aus. Eineinhalb Stunden unbequem sitzen ohne sich anlehnen zu können, gefällt nicht allen. Sie hätten eine normale Bestuhlung besser gefunden. Einige Zuschauer wundern sich zudem, warum das Ensemble auf die große Bühne im Saal verzichtet, und stattdessen lieber an zwei Abenden hintereinander mit dem kleinen Vorraum Vorlieb nimmt.

Bald wird klar, dass das keine Notlösung ist, sondern zur Inszenierung gehört. Das Metropoltheater nutzt das Foyer und sogar den verschneiten Parkplatz vor der Loisachhalle zum Spielen. Es stoppt ein Auto, für alle durch die Fensterfronten gut zu sehen. Antoine steigt aus, das erste Opfer. Er schreitet effektvoll mitten durch die Leute, es gibt ein großes Begrüßungsbohei um seinen miefigen Mantel, den er mit einem Penner getauscht hat.

Eigentlich keine schlechte Idee, diesen Typen zum Teufel zu jagen, denn der Laberkopf, der eine Doktorarbeit über die waldkarpatischen Dialekte schreibt und mit seiner Künstlerfreundin ein Kind adoptieren will, ist schon recht speziell, auch wenn er im Laufe des Abends viele Sympathien gewinnt. Doof ist er jedenfalls nicht und so durchschaut er bald das fiese Spiel.

Erst will er beleidigt auf und davon, dann zwingt er Pierre zu einer therapeutischen Selbstentblößung. Kleidertausch ist angesagt, um in die Rolle des anderen zu schlüpfen. Dazu müssen sie buchstäblich die Hosen runterlassen. Weil beide körperlich so verschieden gebaut sind, erzielt das viele Lacher beim Publikum. Der gewichtige Antoine, dessen barocker Bauch über einen knappen Slip hängt, muss sich - Stretch sei Dank - in Pierres enge Jeans zwängen. Der wiederum verliert sich in einem weißen Unterhosen-Ungetüm und braunen Altmänner-Cordhosen. Die beiden entlarven sich als Witzfiguren, die sich in emotionalen Wortgefechten à la "Gott des Gemetzels" unliebsame Wahrheiten an den Kopf werfen.

Schließlich hat es Antoine satt, um die Freundschaft zu kämpfen, und eilt hinaus in die Nacht. Lässt den Motor vom Auto an und weg ist er. Pierre schaut ihm verdattert nach, ebenso das Publikum, dass das Geschehen durch die Glasfronten verfolgen kann. Ratlose Stille. War's das jetzt? Nein - Antoine ist nur um die Ecke gebogen, ein paar Minuten später stürmt er durch die Tür reumütig wieder herein. Die beiden fallen sich in die Arme, versprechen ewige Freundschaft, wie Verliebte formen sie beim Abschied mit den Händen ein Herzerl. Doch das Ende bleibt offen - dafür sorgt die resolute Clotilde. Und damit hat sie auch recht, denn es ist nur Rührseligkeit, was die beiden Männer verbindet.

"Das Abschiedsdinner" ist eine Boulevardkomödie im besten Sinne des Wortes, die gut ankommt, viele Lacher und Applaus erntet. Das Metropoltheater, das bei den Zuschauern einen guten Ruf genießt, inszeniert sie weitgehend ohne Klamauk und Schenkelklopfer, sondern mit Tempo und Witz. Es gefällt, dass die Spieler in ihren flotten Dialogen lieber auf ein leichtes Bairisch anstatt auf ein gekünsteltes französisches Flair setzen. Große Peinlichkeiten bleiben dem Publikum auch bei den Nackt-Szenen erspart, die Schauspieler Dieter Fischer (Antoine), Winfried Frey (Pierre) präsentieren ihre Bäuche und Hinterteile ebenso unbefangen wie Julia Toth (Clotilde) in einer Szene ihre schwarze Unterwäsche. Die drei versierten Darsteller, die auch viel im Fernsehen auftreten, überzeugen durch ihr souveränes Spiel, das kein Überagieren und wildes Grimassenschneiden braucht. Dieses Abschiedsdinner servieren sie mit leichter Hand.