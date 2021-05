Von Susanne Hauck, Egling

Es ist schon eine Weile her, dass Walter Pall und seine Frau gemeinsam in Urlaub gefahren sind. Ganze 30 Jahre. "Es muss doch einer die Bonsais gießen", sagt Pall. Man muss wissen: Bekommen sie im Sommer einmal kein Wasser, sind sie in Lebensgefahr. Es ist ja auch nicht so, dass ihm der Urlaub groß fehlen würde. Er hat ja seine Bäume. Oder besser gesagt Bäumchen. Sie haben ihn berühmt gemacht. Leute auf der ganzen Welt fragen ihn um Rat und verehren seine Meisterstücke. Fragt man ihn nach seinem Stellenwert, kriegt man die Antwort, dass man in Europa die Bonsai-Spezialisten an einer Hand abzählen könne. Er sei einer davon, und auch die japanische Oberliga kenne ihn.