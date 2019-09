Artikel per E-Mail versenden

Bei einem Unfall in Geretsried sind am Dienstagnachmittag zwei Männer verletzt worden. Laut Polizei musste ein 36-Jähriger Geretsrieder, der mit seinem Auto auf der Böhmerwaldstraße fuhr, vor der Einmündung zur Banater Straße bremsen. Ein 26-Jähriger hinter ihm konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beim Zusammenstoß der beiden Autos wurden beide Fahrer und ein Beifahrer leicht verletzt. Ein Dreijähriger, der sich in einem der Fahrzeuge befand, blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.