18. Dezember 2018, 22:04 Uhr Blüten Falschgeld auf dem Tölzer Christkindlmarkt

Die Polizei warnt vor Falschgeld, das in den vergangenen Tagen vermehrt in Bad Tölz in Umlauf gebracht worden sein soll. Insbesondere am Christkindlmarkt sei mehrmals mit falschen 50 Euro Scheinen bezahlt worden. Hinweise auf die Täter gebe es bislang nicht. Die Polizei fordert Besucher und Standbetreiber auf, bei Bezahlvorgängen besonders achtsam zu sein und eventuelle "Blüten" sofort der Polizei zu melden.