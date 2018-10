11. Oktober 2018, 21:52 Uhr Blues-Konzert Doppel mit Kopfstand

Ferdl Eichner und John Kirkbride, dieses Duo steht für eine intensive musikalische Partnerschaft, die ihre Magie aus den scheinbar so unterschiedlichen Charakteren schöpft: auf der einen Seite John, der gereifte Weltenbummler, der schon mit B.B. King, Eric Clapton, John Mayall und Procol Harum auf der Bühne stand und im Vorprogramm von Rockgrößen wie Queen, White Snake und Golden Earring auftrat. Auf der anderen Seite Ferdl, der ehemalige Ski-Freestyle-Profi, der sich einen Namen als Bluesharp-Virtuose gemacht hat und bei vielen Studio- und Liveeinsätzen ein gefragter Performer unter anderem mit Abi Wallenstein, Louisiana Red, Hans Theessink, Frank Diez und Colin Hodgkinson, Dr. Will oder Zither Manä ist und dabei auch die Show nicht zu kurz kommen lässt, wenn er vor erstauntem Publikum zwei Harps gleichzeitig oder im Kopfstand spielt. Ihr Repertoire zeigen Ferdl Eichner und John Kirkbride an diesem Freitag, 12. Oktober, um 20 Uhr in der Kamin-Stub'n im Lenggrieser Arabella Brauneck Hotel. Karten für je 17 Euro gibt es an der Abendkasse, der Einlass ist bereits um 19 Uhr.