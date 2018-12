17. Dezember 2018, 22:06 Uhr Blaskapelle Ascholding Stephani-Konzert beim Holzwirt

Zu ihrem traditionellen Stephani-Konzert lädt die Blaskapelle Ascholding am Mittwoch, 26. Dezember, in den Holzwirt nach Ascholding ein. Nach der Ouvertüre "Leichte Kavallerie" von Franz von Suppé erwartet die Gäste von 20 Uhr an ein abwechslungsreiches Programm mit Polkas und Märschen, aber auch modernen Hits. Einlass ist um 18.30 Uhr. Die Leitung hat Sebastian Kastenmüller. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.