13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Bis zu 16 Häuser am Bruckerfeld Beuerberger können bauen

Wohngebiet nach jahrelanger Diskussion genehmigt

Von Benjamin Engel, Eurasburg

Nach Jahren ist der Weg für ein neues Wohngebiet im Norden am nördlichen Rand von Beuerberg frei. Am sogenannten Bruckerfeld könnten bis zu 16 Häuser entstehen. Mit Grundeigentümern hatte sich die Gemeinde Eurasburg vor acht Jahren verständigt, dort Bauland zu entwickeln. Im Gegenzug sollten diese dort die Erschließung finanzieren. Jetzt hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, das Projekt unter diesen Bedingungen weiterzuführen. Gleichzeitig beschloss das Gremium, einen Bebauungsplan für das Gebiet aufzustellen.

Schon 2011 wurde ein Vertrag mit der Bayerngrund Grundstücksbeschaffungs- und -erschließungs GmbH abgeschlossen, um die Bauleitplanung voranzutreiben. Ursprünglich handelte es sich nur um vier Parzellen, die Einheimische bebauen wollten. Später schlossen sich noch mehr Grundeigentümer an.

Umstritten war von Beginn an, wie das neue Wohngebiet erschlossen werden soll. Anwohner hatten eine starke Verkehrsbelastung vor allem an der Waldhauser Straße im Westen des Areals befürchtet. Eine Anbindung an die Staatsstraße zwischen Beuerberg und Eurasburg erschien problematisch. Jetzt ist genau das vorgesehen. Eine andere Lösung als eine neue Straße gebe es auch gar nicht, sagte Peter Goepfert (UWB). "Sonst gibt es ein Verkehrschaos." Denn die Fläche habe sich im Vergleich zu den ursprünglichen Überlegungen verdreifacht.

Grünen-Gemeinderat Klaus Koch kritisiert, dass die Bauwerber lange Zeit hingehalten worden seien. (Foto: Manfred Neubauer)

Aus Sicht von Klaus Koch (Grüne) wurde es Zeit, dass das Projekt zu Ende kommt. Er kritisierte aber, dass die Bauwerber lange Zeit hingehalten worden seien. Viele warteten schon lange darauf, bauen zu dürfen. Die Gemeinde hätte das viel früher besser in die Hand nehmen sollen. "Ich finde das Verhalten nicht fair."

Dieser Argumentation widersprach Bürgermeister Moritz Sappl (GWV) vehement. 2010 hätten noch viel weniger Parzellen zur Debatte gestanden. Eine Erschließung wäre für so wenige Grundstücke als Gefälligkeitsplanung niemals durchgekommen. Erst später seien noch mehr Eigentümer dazugestoßen. Die seien sich lange Zeit nicht einig gewesen. "Ich wehre mich mit Händen und Füßen, die Schuld an die Gemeinde zu schieben", sagte Sappl. Die Anbindung des Wohngebiets auf Höhe des Hofs an der Staatsstraße sei akzeptiert. "Ich bin froh, dass wir diese Einigkeit zusammengebracht haben." Es sei gut, was herausgekommen sei.