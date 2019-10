In der Reihe "Perspektiven" zeigt die SZ Bad Tölz-Wolfratshausen besondere Bilder ihrer Fotografen. Dieses Mal: Statuen und Denkmäler

Große und kleine, schmale und breite, welche auf Sockeln und welche, die uns auf Augenhöhe begegnen, manche aus Stein, manche aus Gusseisen: Im Alltag umgeben uns ständig Figuren, Statuen oder Denkmäler. Manchmal ist offenkundig, wer da zu sehen ist, manchmal muss man auf der Infotafel auch erst einmal nachlesen.

Auf ihren Touren durch den Landkreis haben sich Manfred Neubauer, Hartmut Pöstges und Harry Wolfsbauer, die drei für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zuständigen Fotografen der Süddeutschen Zeitung, einmal etwas länger Zeit gelassen. Statt an den Menschen aus Stein und Eisen achtlos vorbeizueilen, haben sie sich die Statuen und Denkmäler etwas näher angeschaut. Für unsere in zeitlich loser Abfolge erscheinende Bilderreihe mit dem Titel "Perspektiven" haben sie versucht, die Figuren in noch nicht gekannter Weise darzustellen.

Mal ist es der Blickwinkel, mal das Licht, mal auch einfach nur die Tageszeit. Den Fischerjungen am Kochelsee zum Beispiel hat man bei Ausflügen schon öfter gesehen - in aller Regel aber eben nur tagsüber. Nachts unter sternenbedecktem Himmel hat die von Bildhauer Richard Miller erstellte Gips- und Tonskulptur eine ganze andere Ausstrahlung.

Lassen Sie Ihre Augen doch einfach mal über dieses Seite wandern. Den schmalen Graf von Pocci beim Rathaus in Münsing erkennt man wahrscheinlich noch ohne größere Schwierigkeiten. Aber wo stehen die anderen Skulpturen und Denkmäler? Und vor allem: Wer ist da zu sehen? Ein bisschen rätseln, ein bisschen knobeln - die Auflösung gibt die Bildunterschrift.