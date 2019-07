1. Juli 2019, 21:40 Uhr Bilderbuchkino Prinz Henry und Hase Hibiskus

An Vorschulkinder richtet sich das Bilderbuchkino der Tölzer Stadtbibliothek am Donnerstag, 4. Juli. Gemeinsam mit Prinz Henry dürfen sie der Frage nachgehen: Wie wird das sein, wenn die Schule beginnt? Prinz Henry entdeckt mit ihnen sein neues Königreich - "einen Ort voller Spaß, neuer Freunde und sogar einiger Drachen", heißt es in der Einladung. Außerdem lernen Kinder den Hasen Hibiskus kennen. Der ist stinkesauer, denn jemand hat seine Möhren geklaut. Beginn ist um 15.30 Uhr, der Eintritt ist frei.