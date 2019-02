5. Februar 2019, 22:15 Uhr Bienen retten Warteschlangen in den Rathäusern

Tausende Bürger tragen sich für das Volksbegehren Artenvielfalt ein

Vor sechs Tagen hat in Bayern das Volksbegehren Artenvielfalt begonnen. Die Initiatoren sprechen am Dienstag angesichts der vorläufigen Zahlen von einem "guten Beginn". Sie gehen davon aus, dass sich rund fünf Prozent der 9,5 Millionen Wahlberechtigten bereits in die Listen eingetragen haben, das entspricht knapp einer halben Million Menschen. Insgesamt sind zehn Prozent erforderlich.

Von den städtischen Rathäusern in der Region hat bislang noch keines die Zehn-Prozent-Hürde geknackt. Der Andrang auf die zuständigen Einwohnermeldeämter ist aber groß, wie Anfragen ergeben. In Geretsried berichtet Pressesprecher Thomas Loibl von langen Schlangen im Meldeamt. Bis zum Dienstagnachmittag, 15 Uhr, haben sich ihm zufolge 1066 von 17 272 Wahlberechtigten eingetragen, sprich etwa 6,2 Prozent. Viel los ist auch in Wolfratshausen. "In den ersten drei Tagen war der Andrang extrem, es war ein riesen Auflauf", sagt der Leiter des Einwohnermeldeamts, Michael Nussbaumer. Unterstützer hatten sich an mehreren Tagen mit Warnwesten und Flyern vor dem Rathaus und am Sebastianisteg platziert, um Passanten ins Rathaus zu lotsen. Bis zum Dienstagnachmittag, 16 Uhr, haben dort 1152 von 13 237 berechtigten Bürgern unterschrieben, das macht 8,7 Prozent.

Kleiner war der Andrang im Rathaus Bad Tölz. Pressesprecherin Birte Otterbach sagt spaßeshalber: "Bei uns gibt es halt nicht so viele Revoluzzer." Von 13 212 Stimmberechtigten trugen sich bis Dienstagnachmittag 586 ein, etwa 4,4 Prozent. In Lenggries zählte man bis 13 Uhr 503 von etwa 7700 möglichen Unterschriften. In der Verwaltungsgemeinschaft Reichersbeuern kamen bis Dienstag, 14 Uhr, 261 von etwa 4000 möglichen Unterschriften zusammen. In Penzberg im Nachbarlandkreis lagen bis 15 Uhr 1031 von 12 132 Unterschriften vor.