26. August 2018, 21:51 Uhr Bezahlbar Wohnen Lage, Lage, Preis

Zahlreiche Tölzer nutzen die Gelegenheit, erstmals einen Blick in die städtischen Wohnungen an der Osterleite zu werfen

Von Paul Schäufele, Bad Tölz

Noch sind die Bagger am Werk, die Parkplätze warten auf Fertigstellung, kleinere Arbeiten im Eingangsbereich stehen weiterhin an. Aber im Großen und Ganzen sind die 18 neuen Wohnungen mit den Adressen An der Osterleite 4 a bis c präsentabel. Die Begehung, bei der am Samstag je eine exemplarisch ausgewählte Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnung besichtigt werden konnte, stieß bei den Bürgern auf reges Interesse.

Den Tölzer Bürgermeister Josef Janker (CSU) verwundert das nicht: "Bei der zentralen Lage und dem günstigen Mietzins ist das Angebot unschlagbar." Mit den Wohnungen, die bald bezugsfertig sind, hat die Stadt Bad Tölz ein Projekt des sozialen Wohnbaus verwirklichen können. Nachdem der Bau einer Asylbewerberunterkunft, wie sie im März 2015 noch auf der Agenda der Stadt stand, hinfällig wurde, beschloss der Stadtrat, an der Osterleite dringend benötigten günstigen Wohnraum zu schaffen. Mit einer Bauzeit von unter einem Jahr gelang das zügig. Die Mietpreise sollen zwischen 5,70 Euro und 8,70 Euro liegen, also deutlich unter dem kurstädtischen Durchschnitt. Zudem wurde großer Wert auf Barrierefreiheit gelegt. Die Gebäudeteile sind über Rampen, nicht über Treppen miteinander verbunden. Und die Duschen sind begehbar, was einer Interessentin sofort auffällt: "Schön, dass das schon so eingebaut ist. Wenn man älter wird, ist das wirklich gut. Und einen Umbau lässt ja nicht jeder Vermieter zu." Die Zielgruppe der günstigen Mieträume sind daher neben Alleinerziehenden und einkommensschwachen Personen vor allem Rentnerinnen und Rentner. An die Zukunft denken auch Andreas Hänchen und Regina Bötsch, die sich für eine der insgesamt sechs Dreizimmerwohnungen interessieren: "Wenn man dann mal in Rente ist, ist es besser, zentraler zu wohnen. Vielleicht ist man ja weniger mobil." Zudem sei der günstige Mietpreis von Vorteil, man müsse mit der Rente doch etwas haushalten, ergänzt Bötsch. Insgesamt sei die ganze Anlage intelligent geplant worden, meint Hänchen. "Das hat die Stadt sich was kosten lassen." Und zwar alles in allem 3,9 Millionen Euro, wobei 1,5 Millionen Euro Förderung aus den Töpfen der Regierung Oberbayern kamen.

Die Planung der Anlage stellte in aller Kürze Architekt Peter Palutek vor und betonte besonders, dass die Gebäudeanlage sich in die gegebene Landschaft einfügen sollte. Die drei Baukörper sind auf unterschiedlicher Höhe, abgestuft und versperren nicht den Blick ins Gebirge. Die Wohnungen werden über Fernwärme beheizt und Strom kann über die Photovoltaikanlage gewonnen werden, was den Preisaufwand für die Mieter zusätzlich verringere. Zwar sei es zur Straße hin etwas laut, aber auch das wurde bei der Planung berücksichtigt. Die Wohnräume befinden sich auf der gegenüberliegenden Seite, über dem ruhigen Innenhof.

Die je drei Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen sind bereits vergeben, doch Janker rät Interessenten dringend, auf das Liegenschaftsamt zu gehen und sich auf die Wartelisten setzen zu lassen. Der Mietmarkt lebe von Bewegung. Viele Wohnungen würden nicht gut genutzt, wenn beispielsweise ältere Menschen nach dem Tod des Partners Räume ungenutzt ließen, die für Familien echte Entlastung bringen würden. Die Wohnungen an der Osterleite könnten da für einen besseren Wechsel sorgen.