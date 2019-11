Novembernebel statt Julisonne: Zur vierten Auflage wird "Echolot" erstmals in den Herbst verlegt. Das experimentierfreudige Festival im Schloss Kempfenhausen findet am 15./16. November statt, Finissage zur Ausstellung ist am 24. November. Diesmal stehen die vier Konzerte mit Lesung, Performances und Installationen unter dem Thema "Bey der Zeit": Man will die Epoche des Barocks mit der Gegenwart verbinden. Das Programm verspricht ein Abenteuer für alle Sinne zu werden - wenn man bereit ist, "Räume im Kopf zu öffnen", wie es Elisabeth Carr formuliert. Die Kulturmanagerin organisiert das Festival mit dem Musiker Gunter Pretzel als künstlerischen Leiter und der Performerin Manuela Hartl. Jeder Programmpunkt bietet noch nie Gehörtes und Gesehenes.

Hauptgrund für die Terminverschiebung zum Jahresende sei der Bezug zum Barock: Der starke Hell-Dunkel-Kontrast im November passe hervorragend zu der Periode, die aus heutiger Sicht "ins Harmlose abzugleiten droht", findet Pretzel. Dabei sei das eine Zeit enormer Spannungen gewesen, in der jahrhundertealte Gewissheiten, Werte und Hierarchien erodierten: "Die Kirche sah sich durch die Wissenschaft einer gewaltigen Existenzbedrohung ausgesetzt und versuchte, den Verstand mit Prunk und Dekadenz zu überwältigen", sagt Pretzel. Er sieht Parallelen zur Gegenwart: Während seine Generation noch mit positiven Technik-Utopien aufwuchs, erlebe man nun, wie sich "der Fortschritt gegen uns wendet. Die massive Intervention, Wachstum zu erhalten, führt dazu, dass wir unseren elementaren Interessen zuwiderhandeln".

Zum Auftakt am Freitag wird Pretzel Lyrik beider Zeiten und eine neue Komposition des Gautingers Johannes X. Schachtner mit der Viola vortragen. Darauf folgt das Gastspiel des Trio Coriolis: Die drei Streicher wollen mit Werken des Renaissance-Künstlers Heinrich Isaac und des Zwölftonmusik-Pioniers Jefim Golyscheff die "Zeiten ins Schwingen und Schweben bringen", sagt Pretzel. Gegen 22 Uhr sind Video-Clips mit Neuer Musik zu sehen.

Dem Hell-Dunkel-Kontrast entsprechend soll der erste Teil des finalen Konzerts am Samstag "Düsterkeit und Grauen" heraufbeschwören, sagt Pretzel: Mit dem Zither-Professor Georg Glasl aus Kochel am See werde er Musique concrète und Kompositionen von John Dowland verarbeiten. Im Anschluss begleitet der Bratschist das Akkordeonduo Jeux d'Anches zu Improvisationen über Barockelemente. Zuvor wird um 19 Uhr ein skurriler Star erwartet: Der Trompeter, Komponist und Multi-Instrumentalist Matthias Schriefl. Er war schon im Vorjahr bei Echolot im Schlosshof mit seinem "Sinfonischem Alpenglühen" zu Gast. Diesmal wird er mit dem Keyboarder Simon Rummel ein "Deep Impro" in der Barock-Kapelle vortragen und dabei "sakrale Elemente aufnehmen, aber wieder jede Grenze verlässlich ignorieren".

Zwischen den musikalischen Grenzerfahrungen ist um 20.30 Uhr die Vernissage zur begehbaren Installation vorgesehen, die Manuel Hartel in allen Räumen des Schlosses arrangiert. Auf die Flaneure warten überraschende Begegnungen mit Requisiten und Lichtspielen: Maren Montauk und David Schwarz haben für ihre Performance Musik zu den Video-Installationen komponiert, auch die Eleven der Musikpädagogin Esther Schöpf sind ins Geschehen eingebunden. Im Spiegelsaal tritt die Tänzerin und Choreografin Rosalie Wanka auf.

www.echolotfestival.de