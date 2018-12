23. Dezember 2018, 21:52 Uhr Bewerbung für Unternehmen Wirtschaftspreis sucht Nominierte

Stadt Penzberg nimmt noch bis Ende des Jahres Vorschläge an

Die Stadt Penzberg hat die Gelegenheit, mittelständische Unternehmen für den 25. Großen Preis des Mittelstandes der Oskar-Patzelt-Stiftung zu nominieren. Bis zum Montag, 31. Dezember, nimmt die Kommune noch Vorschläge an unter dem Motto "nachhaltig wirtschaften". Der Wirtschaftspreis der Oskar-Patzelt-Stiftung wird seit 1995 verliehen und beurteilt das Unternehmen als Ganzes sowie in seiner komplexen Rolle in der Gesellschaft. Je Wettbewerbsregion (16 Bundesländer sind in zwölf Regionen zusammengefasst) werden in der Regel drei Preisträger ausgezeichnet. Die Stadt Penzberg nutzt die Gelegenheit, sich deutschlandweit als aufstrebenden Wirtschaftsstandort zu präsentieren und sucht nun Penzberger Unternehmen, die die Wettbewerbskriterien erfüllen. Die Nachhaltigkeit soll hierbei im besonderen Fokus stehen.

Voraussetzungen für die Nominierung sind, dass das Unternehmen mindestens zehn Arbeitsplätze und eine Million Euro Jahresumsatz aufweisen kann, wenigstens seit drei Jahren stabil am Markt tätig und frei von kommunaler oder staatlicher Beteiligung ist. Gefordert sind hervorragende Leistungen in den fünf Wettbewerbskriterien: Gesamtentwicklung des Unternehmens, Schaffung respektive Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Modernisierung und Innovation, Engagement in der Region sowie Service, Kundennähe und Marketing.

Vorschläge können per Post an die Stadt Penzberg geschickt werden, zu Händen von Stadtkämmerer Johann Blank, Karlstraße 25, 82377 Penzberg, oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@penzberg.de. Mehr Informationen zum Mittelstandspreis sind erhältlich über die Website www.mittelstandspreis.com