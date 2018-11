14. November 2018, 16:00 Uhr Bevölkerung ist verärgert Proteste gegen Bankschließungen

Die Raiffeisenbank im Oberland will ihre Filialen von derzeit 19 auf 15 reduzieren und dafür auch zwei in Endlhausen und Ascholding schließen. Das erzürnt die Bürger, die Infrastruktur und Lebensqualität gefährdet sehen.

Von Claudia Koestler

Hat eine Bank eine Versorgungsverpflichtung gegenüber ihren Kunden und Mitgliedern oder darf sie nach rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten agieren? Eine Kernfrage, die derzeit in Egling und Dietramszell heftig diskutiert wird. Aus gutem Grund, denn die Filialen der Raiffeisenbank Oberland im Eglinger Ortsteil Endlhausen und dem Dietramszeller Ortsteil Ascholding sollen geschlossen werden. Auch Kontoauszugsdrucker und Geldautomat sollen dort mittelfristig abgebaut werden. Dies stehe allen Bemühungen um eine gute Infrastruktur auf dem Land entgegen, erklären Bürger und Kunden, weshalb sich am Dienstag in der Eglinger Gemeinderatssitzung ein Sturm der Entrüstung entlud. Dieser wiederum mündete in einem Antrag von Peter Gröbmair (VB), den die Kommune nun umsetzen will: Egling wird die Raiffeisenbank kontaktieren mit dem Ziel, dass die Filiale Endlhausen erhalten bleiben kann. Zumindest für den Erhalt der Automaten gebe es Gesprächsbereitschaft, sagte Bürgermeister Hubert Oberhauser (FW).

"Es wäre wieder ein Stück Infrastruktur, die wegbricht", hatte Oberhauser eingangs erklärt. Anfang der vergangenen Woche habe er durch einen Anruf des Vorstandsvorsitzenden Hansjörg Hegele erfahren, dass die Schließung der Filialen im Kreis geplant sei. Auch zwei weitere Filialen im Landkreis Miesbach stünden zur Disposition. Für Gröbmair "ein Unding, dass sich Banken aus der Region zurückziehen - noch dazu eine Genossenschaftsbank, die von Mitgliedern geschaffen und getragen wurde und denen sie verpflichtet ist". Die Bank habe 108 Jahre überlebt. Da könne er nicht verstehen, dass es nun wirtschaftlich nicht mehr funktionieren soll. "Und man kann nicht glauben, dass Gewinne aus früheren Jahren jetzt nicht gegengerechnet werden." Davon, dass Großbanken wie die Hypo, Deutsche Bank oder Commerzbank im Landkreis kaum noch präsent sind, hatten regionale Institute noch profitiert. Doch seit einigen Jahren gibt es auch hier eine Welle des Abbaus. Zuletzt hatte die Sparkasse fünf Zweigstellen im Landkreis geschlossen, darunter sogar die Standorte in den Stadtzentren von Bad Tölz und Wolfratshausen.

Banken gehörten zu einem funktionierenden Dorfleben, sagt Winfried Walter

Hegele erklärt, dass sich verändertes Kundenverhalten, Online-Wettbewerber und die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank inzwischen auch auf das Geschäftsmodell von regionalen Instituten und Volksbanken auswirke: "Wenn man als Institut zwischen 600 000 und einer Million Euro weniger im Jahr durch die Zinsen hat - da muss man Kosten minimieren." Bereits 2016 hatte die Raiffeisenbank Tölzer Land deshalb ihre Geschäftsstellen in der Jachenau, in Deining und Lochen geschlossen. Damals schon formierte sich massiver Protest, um zumindest den Erhalt eines Geldautomaten zu bewirken - jedoch ohne Erfolg.

Anfang 2017 hatten die Raiffeisenbank im Oberland mit Sitz in Miesbach und die Raiffeisenbank Tölzer Land mit ihrem Standort auf der Flinthöhe auf die Herausforderungen im Finanzsektor reagiert und waren fusioniert. Filialschließungen hatte Hegele zu diesem Zeitpunkt noch ausgeschlossen. Nun aber die Kehrtwende, nachdem im Frühjahr 2018 die Nutzungszahlen der Geschäftsstellen überprüft worden waren. Der 300-Einwohner-Ort Endlhausen erreichte dabei mit etwa 8500 Abhebungen die Rentabilitäts-Marke von 60 000 bei weitem nicht. Der Attenhauser Winfried Walter aber fragte sich am Dienstag, warum es nicht gelinge, Filialen kostendeckend zu führen. "Die Raiffeisenbank hat jahrzehntelang Gewinne gemacht", sagte Walter, der von 1964 bis 1995 selbst Geschäftsführer der Raiffeisen-Filiale Endlhausen war. Das Geld der Genossen und deren Vorfahren stecke in der Bank, konkret auch im Gebäude. Sein Vorschlag: "Sie sollten das Gebäude der Gemeinde zurückgeben, die es einer anderen Bank anbieten kann. Dann haben wir indirekt wieder, was sie mit uns verdient haben und können mit unseren Konten wechseln."

Banken müssten sich schließlich als ein unabdingbarer Teil der Gemeinschaft begreifen, sie gehörten ebenso zu einem funktionierenden Dorfleben wie ein Metzger, Schreiner oder Krämer. "Sie sollten Teil der Menschlichkeit, der Lebensqualität und Kultur des Miteinanders sein. Stattdessen geht es heute nur noch um Rentabilität und Wirtschaftlichkeit", kritisierte Walter.

Die Ascholdinger Bevölkerung macht derweil ebenfalls mobil. Bei einer Versammlung am Montag, 19. November, sollen von 19 Uhr an im Gasthaus Lacherdinger Argumente gegen die dortige Filialschließung gesammelt werden. Hegele hat seine Anwesenheit ebenfalls angekündigt.