In Bad Tölz häufen sich die Anrufe von falschen Polizisten. Allein am Sonntag gingen bei der örtlichen Polizeiinspektion sieben Hinweise auf derartige Betrugsversuche ein. Am Montag setzte sich die Serie nahtlos fort. Die Masche sei immer die selbe, teilt die Polizei mit: Die Anrufer erzählten etwas von einer Einbruchswelle in der Nachbarschaft und behaupteten, es würden deshalb Beamte vorbeikommen und vorsorglich Wertsachen und Geld einsammeln. Bis jetzt sei niemand auf die falschen Polizisten hereingefallen, heißt es von der Tölzer Dienststelle. Bei entsprechenenden Anrufen solle man umgehend die Polizeiinspektion informieren.