27. Mai 2019, 21:52 Uhr Betriebsausflüge Rathäuser bleiben geschlossen

Sowohl die Stadt Wolfratshausen als auch die Stadtverwaltung Penzberg und die Gemeinde Egling werden am Mittwoch, 29. Mai, Betriebsausflüge veranstalten. Deshalb weisen die Kommunen darauf hin, dass an diesem Tag die Stadtverwaltungen durchgehend geschlossen sein werden. Doch nicht alleine die Rathäuser sind zu. Geschlossen sind am Mittwoch darüber hinaus die Büchereien, der Wolfratshauser Schulkindergarten, die Kinderkrippe in Waldram sowie die städtischen Kindergärten in Waldram und Weidach und in Egling der Bauhof und der Wertstoffhof.