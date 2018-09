18. September 2018, 22:02 Uhr Besuch aus Osttirol "Franui Musicbanda" und Nikolaus Habjan

Vor kurzem hatte Franui einen spektakulären Freiluft-Auftritt auf Gut Nantesbuch, nun kommt die Musicbanda aus Osttirol zu einem Musiktheaterabend in die Wolfratshauser Loisachhalle. Zusammen mit dem Puppenspieler Nikolaus Habjan gestalten die Musiker am Donnerstag, 27. September, ein Programm unter dem Motto "Doch bin ich nirgend, ach! zu Haus". Zum Einsatz kommen ein Tisch, ein Koffer, zwei Puppen, sechs Blasinstrumente sowie Geige, Kontrabass, Hackbrett und Harfe. Das Publikum erwartet laut Einladung "ein Abend voll musikalischer Tiefe und theatralischer Wucht".

Im Zusammenspiel von Musik, Wort und Puppe wird der Figur des Wanderers nachgespürt, einer gleichermaßen bewunderten wie gehassten Symbolfigur, die alles hinter sich lässt, um sich auf die Suche nach etwas Unbenanntem zu begeben. Ein Sinnsuchender, der bei Franz Schubert "vom Gebirge her" kommt und bei Robert Walser zwischen den Zeilen seines Bleistiftgebietes hervorlugt: "Ich soll mich finden, sagt mir das Gestirn. Mich finden? Müsst' ich da mich nicht vorher verlieren?"

"Doch bin ich nirgend, ach! zu Haus" ist das zweite gemeinsame Projekt von Habjan und Franui. Es wurde beim Osterfestival "Imago Dei" in Krems 2015 uraufgeführt und wird mittlerweile auf vielen prominenten Bühnen und Festivals mit großem Erfolg gezeigt, unter anderem im Burgtheater Wien, im Mozarteum Salzburg und bei den Münchner Opernfestspielen. Die Musik - frei nach Franz Schubert, Robert Schumann, Johannes Brahms und Gustav Mahler - stammt von Franui. Das Ensemble versteht sich als "Umspannwerk zwischen Klassik, Volksmusik, Jazz und zeitgenössischer Musik", manches Mal wird die klassische Vorlage von ihm in all ihrer Schönheit liebevoll zelebriert, "manches Mal vom Kopf auf die Füße gestellt, skelettiert, angereichert, übermalt, weitergedacht". Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Interpretation, Improvisation, Arrangement und (Re-)Komposition.

Bei ihren Konzerten und Musiktheaterproduktionen verbünden sie sich häufig mit herausragenden Bühnenpartnern, unter anderem mit dem Sänger Florian Boesch, dem Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger oder den Schauspielern Sven-Eric Bechtolf, Dörte Lyssewski und Peter Simonischek.

Der Abend beginnt um 19.30 Uhr, Karten zu 32/28/25/21 Euro gibt es im Bürgerbüro Wolfratshausen, bei Happy Holiday Reisen in Wolfratshausen und im Reisebüro Hecher in Geretsried, im Handyladen Tressl Wolfratshausen und über München Ticket. Die Abendkasse (vier Euro Gebühr) öffnet um 18.30 Uhr.