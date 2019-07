9. Juli 2019, 22:11 Uhr Besuch aus der Ukraine Freundschaftsabend in Schäftlarn

Zum fünften Mal sind derzeit Kinder aus Pidkamin in der Westukraine in Schäftlarn zu Besuch. Die Gruppe besteht aus 15 Kindern und Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren in Begleitung der Schulleiterin Irena Veremchuk, der Lehrerin Ivanna Bordiuh und des Landrats Igor Kryskiv. Der Aufenthalt in der befreundeten Kommune dauert eine Woche. Das Programm berücksichtigt die Wünsche der Kinder, bei ihnen steht an erster Stelle eine Fahrt in die Berge. Es folgen ein München-Besuch und Badeausflüge an den Starnberger See. Am Freitag ist der Besuch im Kloster Schäftlarn eingeplant, dort treffen die Gäste auf eine Klasse des Klostergymnasiums. Einen Tag zuvor, nämlich am Donnerstag, 11. Juli, laden die Mitglieder der Projektgruppe zum Freundschaftsabend ins Vereinsheim Neufahrn ein. Beginn ist um 19 Uhr. Die Kinder und Jugendlichen werden ukrainische Volkslieder und Tänze vortragen. Zu diesem Fest sind alle, die sich für die Freundschaft zwischen den Gemeinden interessieren, eingeladen. Um planen zu können, wird um Anmeldung unter Telefon 08178/4227 oder E-Mail an reitinger@schaeftlarn.de gebeten.