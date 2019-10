Wer ein klassisches Chorkonzert erwartet hatte, der sah sich enttäuscht - aber alle anderen bekamen beste Unterhaltung geboten: Bernhard Zink feierte mit seinem neu gegründeten Vokalensemble "Viel Schönes dabei" am Samstagabend im ausverkauften Geltinger "Hinterhalt" Premiere. Und schon nach ein paar Minuten kugelte sich das Publikum vor Vergnügen. Was es da vorne auf der Bühne zu sehen gab, war ein selbst gedrehter und auf alt gemachter Stummfilm, mit Zwischentiteln, grobkörnigen schwarz-weißen Bildern, unnatürlich schnellen Bewegungen und allem Drum und Dran. Doch fehlte dem Nostalgiestreifen das Wichtigste: die Begleitmusik.

Und dann wurde so richtig lustig. Weil der Pianist (Zink) erst nicht pünktlich erschien und dann seinen Einsatz immer wieder verschlief, verpasste ihm der Schauspieler von der Leinwand herab einen Anschiss nach dem anderen, dem Genre getreu natürlich wortlos, aber unter wildestem Grimassenschneiden und Gestikulieren. Das war aber auch die einzige Kritik, die der Komponist und ehemalige Musiklehrer an diesem Abend einstecken musste. Schön, dass der beliebte ehemalige Musiklehrer des Geretsrieder Gymnasiums wieder da ist, und dies auch gleich mit so einer wilden, unbekümmerten Mischung, die mit der selbst komponierten Filmmusik begann.

Sein junges Chorensemble - ehemalige Schüler und Schülerinnen, die früher bei ihm im Kammerchor gesungen haben - begleiteten ihn in dieses Wunderland gemeinsamer Improvisationen, die sich von steifer konzertanter Darbietung so wohltuend abhoben. Mal untermalten sie mit ihrem Gesang live einen Originalstummfilm von 1905, mal ließ die Handy-Generation grüßen, wenn sie sich bei der andächtigen Interpretation des ach so romantischen Volkslied-Klassikers "O Täler weit und Höhen" plötzlich von ihren Smartphones stören ließen.

Musik weckt Bilder im Kopf, und so durften die 25 Chormitglieder szenisch umsetzen, was die Lyrics vorgaben. Und auch das Publikum sollte nicht alles passiv über sich ergehen lassen, sondern aktiv zur Vorstellung beitragen. Beim letzten Stück vor der Pause ließ Zink die Zuhörer in einer gemeinsamen Chorprobe so lange üben, bis der gesamte Saal das Gospel-Singen drauf hatte.

Doch das waren nur die Fingerübungen für den zweiten Teil, in dem der künstlerische Leiter den Anspruch noch einmal höher schraubte und beim musikalischen Improtheater voll und ganz auf die Kreativität seines Ensembles vertraute. Es war ein Format, das von spontan formulierten Zurufen lebte, die szenisch ausagiert wurden. Das beste Beispiel dafür war das Stichwort "Hundedreck". Wie die Darsteller aus Scheiße buchstäblich Musik machten, indem sie diese vom Musical bis zur italienischen Oper durch allerhand Genres zogen, war ein einziger großer Spaß: "Gibt Hundsdreck dir das Leben, mach doch Schokolade draus."

Die Schlussnummer war die Parodie eines Oratoriums, mit Arien und Solisten und allem, was sonst noch dazu gehört. Hier war auch das Publikum wieder gefragt und durfte Begriffe vorgeben, bis am Ende eine völlig irre Geschichte daraus wurde, in der ein Geschichtslehrer Christoph im Kohlenkeller vom Gänsebraten sang und dazu seine Laseraugen rollte, wenn die Ex-Frau ihn zur Rede stellte. Spätestens jetzt war die Lust an schrägen Tönen, am Experimentieren bei Bernhard Zink voll durchgeschlagen, und seine sich voll ins Zeug legende Truppe folgte ihm bereitwillig auf diese anarchische Reise durch die Welt der Musik.

Hie und da gab es ein paar Längen, bei denen man sich eine dynamischere Regieführung gewünscht hätte, denn das Improtheater lebt vom schnellen Wechsel. Und das nächste Mal dürfen es auch gerne ein paar Kostproben mehr vom klassischen Chorgesang sein, der unter all dem Theaterspiel doch etwas unterging. Umso eindrucksvoller setzte die Gänsehaut-Wirkung ein, wenn alle 25 Mitglieder stimmgewaltig das traditionelle Spiritual "Deep River" zu Gehör brachten.