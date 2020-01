Am Eingang zum Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr im Geretsrieder Ortsteil Gelting fällt Besuchern zuerst ein bemalter Hydrant ins Auge, der aussieht wie ein Miniatur-Feuerwehrmann. Seit Jahren schon tut er dort seinen Dienst und stellt fleißig Löschwasser bereit. Nicht minder fleißig aber die Menschen dahinter. Ihren Dienst leistet in Gelting zum Beispiel auch Sabrina Palik. Seit 21 Jahren ist sie nun schon bei der Feuerwehr und wurde Anfang des Jahres zur ersten Kreisbrandmeisterin im Landkreis bestellt. Das Gefühl, auf Feuerwehrebene die erste Frau zu sein, ist ihr jedoch nicht fremd. Als sie als Jugendliche bei der Freiwilligen Feuerwehr Eurasburg anfing, war sie auch dort die erste Floriansjüngerin im Landkreis - und stand auch damals schon in der Zeitung.

Sabrina Palik führt den Besuch eine rustikale Holztreppe hinauf in den Vereinsraum, setzt sich auf eine Eckbank und beginnt zu erzählen. Angeworben von einem Nachbarn, der auch bei der Feuerwehr war, ist sie inzwischen selbst für den Nachwuchs zuständig und kümmert sich als Jugendwartin und Fach-Kreisbrandmeisterin um die Jugendarbeit im Landkreis. Hier organisiert sie alles, von Zeltlagern über Ausflüge bis hin zur Ausbildung. "Die Feuerwehr ist immer schon mein intensivstes Hobby gewesen", fügt sie hinzu.

Außerdem hat sie nun auch die neu geschaffene Rolle der Frauenbeauftragten inne. Mit dieser Stelle soll eine Ansprechpartnerin innerhalb der Feuerwehrstrukturen geschaffen werden. "Das ist aber noch ein ganz neues Thema, da muss ich mich erst gründlich einarbeiten", stellt sie klar. Persönlich habe sie sich bisher beispielsweise vom Einsatzverbot während der Schwangerschaft bevormundet gefühlt, da sie gerade zu Beginn das Gefühl hatte, leichtere Dienste wie eine Straßensperrung noch gut leisten zu können.

Als einziges Mädchen hatte sie in ihrer Jugendgruppe den Ehrgeiz, zu beweisen, dass sie die Aufgaben in den Feuerwehrübungen besser machen könne als die Jungs. "Damals brauchte ich schon etwas Kampfgeist." Und den benötigt sie als berufstätige Mutter in ihrer neuen Position auch jetzt wieder verstärkt. Als Frau werde man oft noch als schlechte Mutter bezeichnet, wenn man arbeiten gehe, aber wenn man zu Hause bliebe, wäre das auch wieder vielen nicht recht. "Man sagt mir immer, dass meine Familie zu kurz kommen würde", berichtet sie. Dabei würden ja auch die bei der Feuerwehr aktiven Familienväter tagsüber arbeiten gehen. Palik selbst arbeitet halbtags und erledigt viel ihrer organisatorischen Arbeit für die Feuerwehr abends, wenn ihr Kind schon schläft.

Durch eine gute Organisation und Unterstützung aufseiten von Familie und Freunden seien Kind, Beruf und ihre Aufgaben bei der Feuerwehr aber gut zu vereinbaren, betont die Kreisbrandmeisterin. Und an Respekt und Vertrauen vonseiten ihrer männlichen Feuerwehrkollegen mangle es nicht. Das ist es auch, was ihr an der Feuerwehr am meisten Spaß mache: Der Zusammenhalt untereinander, aber auch "die Jugendarbeit, weil sie die Basis ist".

Einzig bei den Einsätzen muss sie seit der Schwangerschaft merklich kürzer treten. Da ihr Ehepartner auch bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, muss bei Einsätzen immer einer von beiden verzichten, um bei der Tochter zu bleiben. "Aber das mache ich gerne. Denn wenn ich nie bei meinem Kind bleiben wollte, dann hätte ich auch keines gebraucht", stellt sie klar. Es gäbe aber in anderen Ortschaften auch schon Feuerwehren, bei denen die Kollegen ihre Kinder während des Einsatzes zur Betreuung abgeben könnten - ein zukunftsfähiges Konzept.

Beim Hinausgehen grüßt noch einmal der Feuerwehrmann-Hydrant. Sabrina Palik hingegen bringt den Besucher zur Bushaltestelle und verabschiedet sich dann in die Abendsonne.