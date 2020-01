Bei nebligem Frostwetter setzen sich eisige Kristalle an Pflanzen an - wie hier in Benediktbeuern. Bei Temperaturen unter Null Grad wird aus dem Wasserdampf in der Luft eine kristalline Eisablagerung. Im Gegensatz zu Reif, der sich flächendeckend ausbreitet, tritt der gut sichtbare Raureif meist an Pflanzen auf. Die Kristalle sind nicht oft zu sehen, da viele Wetterbedingungen übereinstimmen müssen: Die Luftfeuchtigkeit muss besonders hoch sein, die Temperaturen dagegen deutlich unter Null.