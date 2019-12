Die Stadt Bad Tölz hat am Dienstagabend in der letzten Stadtratssitzung des Jahres mal verdiente Bürger ausgezeichnet. Christine Held und Viktor Maier bekamen die Tölzer Verdienstmedaille. Held leitet seit über 20 Jahren ehrenamtlich den Basar "Alles für das Kind", wo sich Familien drei Mal im Jahr recht günstig mit Kinderklamotten und Spielzeug eindecken können. Maier war 15 Jahre lang Vorsitzender des Freundeskreises Stadtmuseum Bad Tölz. Er hat den Verein in einer finanziell schwierigen Lage übernommen und zu einem wichtigen Unterstützer des Stadtmuseums aufgebaut. Den "Tölzer Löwen 2019" erhielt zudem der örtliche Krippenverein, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1977 um den Erhalt, die Betreuung und den Ausbau von Krippen in Bad Tölz kümmert und unter anderem jedes Jahr auch das Kripperl am Eingang zum Tölzer Christkindlmarkt gestaltet.