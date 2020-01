Es krabbelt in Tölz

Exotische Kleintiere werden im Kleinen Kursaal in Bad Tölz gezeigt

Von der giftigsten Spinne bis zum größten fliegenden Insekt ist am Samstag, 18. Januar, allerlei exotisches Kleingetier im Kleinen Kursaal Bad Tölz zu sehen. Die Ausstellung ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet und zeigt in Terrarien und Schaukästen die vorherrschenden Lebensverhältnisse und die Artenvielfalt der Tiere. Der Besucher soll sich mit den ausgestellten Exemplaren bekannt machen und etwaige Vorurteile und realitätsfremde Darstellungen hinter sich lassen. Karten gibt es am Eintritt, der Preis beträgt 8 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder.