4. Juni 2019, 21:58 Uhr Beschluss im Kreisausschuss Günstiger in die Schule

Fahrtkostenübernahme des Landkreises nach neuen Tarifen

Im November hat der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) eine umfassende Reform der Tarifstruktur beschlossen, die der Kreistag im Februar gebilligt hat. Demnach wird die bisherigen Einteilung in Zonen, Räume und Ringe durch eine einheitliche Sieben-Zonen-Regelung ersetzt. Die Folge sind räumlich größere Geltungsbereiche und günstigere Fahrpreise, vor allem für Vielfahrer. Dies hat auch Auswirkungen auf die Kostenfreiheit des Schulwegs im Nordlandkreis: So kostet künftig die Fahrt etwa eines Eglinger Schülers ins Schulzentrum nach Geretsried genauso viel wie nach Bad Tölz. Denn anders als bisher liegen beide Städte nun in der Zwei-Zonen-Region. Die Fahrtkosten übernimmt der Landkreis. Der Schul- und Bauausschuss hat in seiner Sitzung am Montag einstimmig gebilligt, über Anträge für das kommende Schuljahr bereits auf Basis der neuen Tarife zu entscheiden. Ein gesetzlicher Anspruch auf Übernahme der Fahrtkosten liegt vor, wenn der Schulweg zu einer weiterführenden Schule für Kinder ab der 5. Jahrgangsstufe länger als drei Kilometer ist. Bei Grundschulkindern sind bei einem Schulweg von mehr als zwei Kilometern die Kommunen zuständig.