7. März 2019, 21:56 Uhr Beschluss der Arbeitsgruppe Caritas betreibt neues Pflegeheim

Wohlfahrtsverband übernimmt Einrichtung in Lenggries

Der Caritasverband München und Freising, Geschäftsbereich Altenheim, wird das neue Pflegeheim in Lenggries betreiben. Darauf hat sich die eigens eingesetzte Arbeitsgruppe verständigt, die sich aus Vertretern des Kreistags und des Landratsamts, des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Werner Weindl (CSU) zusammensetzt. Der Gemeinderat und der Kreistag stimmten dieser Wahl in nicht-öffentlicher Sitzung zu. Der Betriebsrat und die Mitbewerber wurden über das Ergebnis bereits informiert. Dies teilt Marlies Peischer, Pressesprecherin des Tölzer Landratsamtes, mit. Die Caritas wird das Pflegeheim übernehmen, sobald der Neubau fertiggestellt ist. Den errichtet die Gemeinde selbst für rund 14 Millionen Euro als Ersatz für das Kreispflegeheim. 1,35 Millionen der Baukosten trägt der Landkreis, der zusätzlich ein Darlehen von 3,5 Millionen Euro über eine Laufzeit von vier Jahrzehnten gewährt, die ersten 30 Jahre davon zinslos. Das neue Haus soll - statt bisher 57 - künftig 80 bis 100 Betten umfassen, dazu Kurz- und Tagespflegeplätze bieten, auch Demenzpatienten offen stehen. Als Betreiber hatte sich Bürgermeister Weindl stets einen renommierten Wohlfahrtsverband gewünscht. Ebenso wie Landrat Josef Niedermaier (FW) sei er nun froh, "einen entscheidenden Schritt für eine gute Zukunft des Pflegeheims Lenggries vorangekommen zu sein", berichtet Peischer. Was die Mitarbeiter betrifft, so gelte für sie die Maßgabe der Kreistags, "dass ihre Rechte im Sinne einer dynamischen Besitzstandswahrung dauerhaft zu wahren sind", sagt Peischer. Genauer gesagt: Der künftige Betreiber muss die Beschäftigten übernehmen und auch die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes sichern. Dies müssen nun die Caritas und die Kreisklinik gGmbH in Wolfratshausen als bisherige Betreiberin des Kreispflegeheims in einem Personalüberleitungsvertrag festlegen. Insgesamt hatten sich sechs Anbieter für das neue Pflegeheim beworben, fünf kamen in die engere Auswahl.