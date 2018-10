4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Berufsschule Ein Haus für die Jugend

Franz Hampel, neuer Leiter der Tölzer Berufsschule, stellt sich vor

Von Benjamin Engel, Bad Tölz

Für den neuen Leiter der Berufsschule, Franz Hampel, ist es bemerkenswert, wie sich der Landkreis zu dieser Institution öffentlich bekennt. Auf einem Schild am Haus stehe, dass der Landkreis das Gebäude für die Jugend errichtet habe. Damit trete dieser offen dafür ein, etwas für die jungen Leute zu tun, sagt Hampel im Schul- und Bauausschuss des Tölzer Kreistags am Montag. "Für mich ist das eine außergewöhnliche Sache."

Zum aktuellen Schuljahr hat Hampel den bisherigen Leiter Josef Bichler abgelöst. Jetzt stellte er sich den Mitgliedern im Schul- und Bauausschuss des Tölzer Kreistags vor. Hampel ist in Wall bei Miesbach aufgewachsen. Nach dem Gymnasium erlernte er zunächst das Schreinerhandwerk. Anschließend qualifizierte er sich für den Lehrberuf an beruflichen Schulen. Nach Referendariatsstationen in Bad Aibling und Augsburg wechselte er an die Staatliche Fachschule für Holztechnik in Rosenheim. Dort war er seit 2005 stellvertretender Schulleiter.

An der Tölzer Berufsschule unterrichten 89 Lehrkräfte in 91 Klassen 1960 Schüler. Hampel betonte, dass das Thema Inklusion an der Einrichtung wesentlich wichtiger geworden sei. Seit dem Vorjahr sei das Haus mit dem Schulprofil der Inklusion ausgezeichnet worden. Dafür erhalten Bildungseinrichtungen Unterstützung, um Schüler mit Förderbedarf besser unterrichten zu können. Der neue Berufsschulleiter erinnerte ebenso an den erst im Vorjahr eingeweihten Anbau am Hauptstandort in der Gudrunstraße. "In den nächsten Jahren wird sicher noch die ein oder andere Baumaßnahme auf uns zukommen", sagte Hampel.