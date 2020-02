Drei Opernsolisten laden am Mittwoch, 12. Februar, zusammen mit einem vierköpfigen Streichensemble zur "Himmlischen Nacht der Tenöre" nach Bad Tölz ein. Die musikalische Reise führt nach Italien. Georgios Filadelfefs, Boris Taskov und Georgi Dinev - ein Grieche und zwei Bulgaren - versprechen eine Hommage an die großen italienischen Komponisten wie Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Ernesto De Curtis und Giacomo Puccini. Beginn im Kurhaus ist um 20 Uhr. Karten zu 29,90 Euro gibt es unter www.adticket.de, Telefon 0180/6 05 04 00 oder an der Abendkasse.

© SZ vom 11.02.2020 / SZ Feedback