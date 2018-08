26. August 2018, 13:20 Uhr Bergunfall Vermisster Kanadier tot am Brauneck aufgefunden

Im Brauneck-Gebiet ist die Leiche eines seit Wochen vermissten kanadischen Bergwanderers gefunden worden.

Der teils verweste Leichnam des 32-Jährigen befand sich an einer schwer zugänglichen Stelle am Fuß von Latschenkopf und Achselkopf.

Freiwillige hatten die Suche am Wochenende fortgeführt, nachdem Polizei und Bergwacht ihre Arbeit unterbrochen hatten.

Aus Ängsten und Hoffnungen wird für Angehörige und Helfer am Samstag Gewissheit: Jeff Freiheit ist tot. Der 32-jährige Kanadier war seit mehr als drei Wochen am Brauneck vermisst. Am Samstagmittag entdeckte eine Gruppe von Freiwilligen den Leichnam des jungen Mannes am südlichen Fuß von Latschenkopf und erstem Achselkopf im Gestrüpp. Der Kanadier muss vom Pfad über eine hohe Felswand abgestürzt sein.

Freiheit war von Übersee nach München geflogen, um auf dem sogenannten "Traumpfad" bis nach Venedig zu wandern. Am 2. August hatte der junge Mann noch ein Selfie vor dem Panoramarestaurant bei der Brauneck-Bergbahnstation auf dem Netzwerk Instagram gepostet. Anschließend hatte sich seine Spur verloren. Einsatzkräfte von Polizei und Bergwacht hatten die offizielle Vermisstensuche vor einer knappen Woche unterbrochen. Doch Privatleute hatten die Facebook-Gruppe "Volunteers searching for Jeff Freiheit" aufgebaut. Sie durchkämmten das Gebiet weiter, um Freiheit zu finden.

Für den Samstag ist schlechtes Wetter angesagt. Der Himmel ist bedeckt. Doch die hohe Bewölkung lässt die Sicht im Gebiet von Brauneck und Benediktenwand frei. Erst gegen 16 Uhr beginnt es zu regnen. Dieses trockene Wetterfenster will eine Gruppe von zwölf Freiwilligen - darunter die Mutter des verschollenen Kanadiers - ausnutzen. Frühmorgens brechen sie vom Tal auf.

Gegen 9.30 Uhr erreichen sie die Vordere Scharnitz-Alm auf rund 1400 Höhenmetern südlich der Benediktenwand. Im Kessel von Latschen- und Achselkopf etwas weiter oben besprechen sie sich eineinhalb Stunden später. Gegen 11.36 Uhr stoßen sie auf Schuh sowie Rucksack und schließlich auf den im Gestrüpp versteckten Leichnam von Freiheit. Wie Wildnisführerin Susanne Williams schildert, hätte die Gruppe sofort die Rettungskräfte verständigt. Die Britin hatte geholfen, die private Suche nach dem vermissten Kanadier zu koordinieren.

Williams lebt seit acht Jahren in der Jachenau. Zu klettern und bergzusteigen hat sie unter anderem in Großbritannien gelernt. Damit erklärt sie auch ihre Motivation, bei der Suche nach dem abgestürzten Kanadier mitzumachen. "Dort habe ich gelernt, dass jeder Bergsteiger auch ein Helfer ist", berichtet sie. Zudem kenne sie sich im Gebiet von Benediktenwand und Brauneck aus. Die Vermisstensuche sei aber nur dank der vielen Unterstützer - bis Samstag hatten sich 505 Personen in der Gruppe "Volunteers searching for Jeff Freiheit" registriert - möglich gewesen.

Freiwillige wie der Sauerlacher Elektrotechniker Peter Huck, er half am Samstag auch mit, hatten in ihrer Freizeit das Areal zwischen dem Brauneck und dem österreichischen Vorderriß im Karwendel tagelang durchkämmt. Sie verteilten Flyer mit der Vermisstenanzeige und sprachen mit Almwirten- und Sennern. Im Auftrag der Angehörigen hatte das Wolfratshauser Unternehmen Air Bavarian Hubschrauber und Drohnenflüge organisiert.

Auf das Brauneck hatte es Freiheit am 2. August noch geschafft. Mit einem Bergführer hatte er bereits den Kilimandscharo und das Everest-Basislager im Himalaja bestiegen. Der "Traumpfad" sollte sein erstes, eigenes Bergabenteuer werden. Freiheit wollte in der Tutzinger Hütte auf der Nordseite der Benediktenwand übernachten. In Vorderriß hatte der junge Fernwanderer ein Hotelzimmer vorbestellt. An keinem der beiden Orte war er angekommen. Weil auch der Kontakt zu seiner Familie abriß, hatten die Angehörigen ihn als vermisst gemeldet. Doch sie vermuteten den jungen Mann erst in Österreich.

Die Einsatzkräfte im südlichen Tölzer Landkreis wurden erst rund zehn Tage später eingeschaltet. Weit mehr als 100 Mitglieder von Bergwacht und Polizei suchten lange erfolglos nach dem Kanadier. Sie hatten das Gebiet zwischen dem Brauneck und Vorderriß mit Hubschraubern und Drohnen überflogen. Mit Suchhunden waren sie unterwegs, sogar in dem Bereich, in dem jetzt der tote Jeff Freiheit gefunden wurde.

Wie das möglich ist, erklärt Christoph Brenninger, Bereitschaftsleiter der Lenggrieser Bergwacht, mit dem weitläufigen, von Latschen und Schluchten durchzogenen Gebiet. Falle ein Mensch unter Gestrüpp, sei er ohne deutliche Hinweise kaum noch auszumachen. Im konkreten Fall sei problematisch, dass die örtlichen Einsatzkräfte erst rund zehn Tage nach dem Verschwinden des Kanadiers eingeschaltet worden seien. Je mehr Tage vergingen, desto schwerer falle es Hunden, einen Vermissten aufzuspüren, besonders bei dem heißen Wetter der vergangenen Wochen. Stehe der Wind ungünstig, könnten die Hunde einen Vermissten manchmal selbst aus relativ großer Nähe nicht aufspüren, berichtet Brenninger.

Die Mitglieder der Lenggrieser Bergwacht wurden am Samstag seinen Angaben nach gegen 11.40 Uhr alarmiert. Sechs Einsatzkräfte waren am Berg, darunter zwei aus dem Kriseninterventionsdienst der Bergwacht Bayern. Am Nachmittag landete ein Hubschrauber der Polizei, um den toten Kanadier auszufliegen.

Vor einigen Tagen waren die Ehefrau und die Mutter von Jeff Freiheit eigens aus der kanadischen Provinz Manitoba in die Region gereist. Von Beginn an hatten Mitglieder des Kriseninterventionsdienstes beide Frauen betreut. Am Samstag saß die Ehefrau jedoch schon im Flugzeug zurück nach Kanada. Die Mutter und ein ebenfalls angereister Freund von Jeff Freiheit hatten sich an der Suche der Freiwilligen an diesem Tag beteiligt. Wildnisführerin Susanne Williams berichtet, dass die Mutter den Fund ihres Sohnes sehr gefasst aufgenommen habe. "Sie war erleichtert, dass es vorbei ist". Dass sie bei der Bergung gewesen sei, erleichtere es womöglich sogar, den eigenen Seelenfrieden zu finden.