Der Verein "Naturfreunde Wolfratshausen e.V." bietet eine Bergwanderung an. Treffpunkt ist am Sonntag, 19. August, um 7 Uhr in der Beuerberger Straße. Am Gasthaus Rosengasse im Sudelfeld beginnt der Aufstieg. Die Bergwanderer kehren im Brünnsteinhaus ein und warten auf die Bergsteiger. Der Rückweg führt alle gemeinsam über die Groß- und Seelacher Alm zurück zur Rosengasse. Die Anforderungen sind mittelschwierig für die Bergwanderung zum Brünnsteinhaus. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind erforderlich für den Brünnsteingipfel. Handschuhe werden für den Gipfelabstieg zur Hütte empfohlen. Informationen unter Telefon 08171/80182 oder mobil unter 0177/1590085. Mail: rita.h@naturfreunde-wolfratshausen.de