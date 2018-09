9. September 2018, 22:05 Uhr Bergrettung Polnischer Wanderer stürzt in Steilgelände ab

Mit diversen Abschürfungen, einer Schulter- und einer Sprunggelenksverletzung ist am Sonntag ein 21-jähriger Pole ins Murnauer Unfallklinikum geflogen worden. Er war zuvor in steilen Gelände bei Bad Heilbrunn gestürzt und musste von der Bergwacht Bad Tölz gerettet werden. Wie die Bergwacht berichtet, war der 21-Jährige zunächst mit einer Gruppe im Klettergarten Bad Heilbrunn unterwegs. Während seine Begleiter kletterten, wanderte der 21-Jährige in der näheren Umgebung, wobei er jedoch ausrutschte und mehrere Meter einen steilen Hang hinab stürzte. Gegen 11.30 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Benediktbeurer und Tölzer Bergretter sowie den Rettungshubschrauber. Während zwei Bergretter den Rettungshubschrauber einwiesen, kümmerten sich die restlichen Einsatzkräfte um die - ausschließlich in Englisch stattfindende - Versorgung. Am Einsatz waren sechs Tölzer sowie zwei Benediktbeurer Bergretter sowie die Polizei beteiligt.