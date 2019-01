15. Januar 2019, 22:04 Uhr Beratung Sprechtag für Existenzgründer

Ein Unternehmen zu gründen und erfolgreich zu führen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Sie erfordert Fachwissen, Mut und einen hohen Arbeitseinsatz. Die IHK für München und Oberbayern unterstützt den Sprung in die Selbständigkeit und bietet regelmäßig Beratungen für Existenzgründer an. Der nächste Sprechtag in Bad Tölz ist am Donnerstag, 17. Januar. Harald Hof, betriebswirtschaftlicher Berater der IHK Geschäftsstelle Weilheim, beantwortet im Landratsamt Bad Tölz, Prof.-Max-Lange-Platz 1, Fragen rund um die Selbständigkeit. Um eine Anmeldung zu den Einzelgesprächen wird unter der Rufnummer 08041/505-288 oder per E-Mail an andreas.ross@lra-toelz.de gebeten.