4. August 2019, 21:35 Uhr Benediktbeurer Workshop Stilberatung für Frauen in Tracht

"Farben und Formen für die Trachtengöttin" heißt ein zweitägiger Workshop im Trachten-Informationszentrum des Bezirks Oberbayern in Benediktbeuern. Der Kurs soll Frauen, die sich für Tracht interessieren, ein sicheres Gefühl für Wirkung, Farben und Formen vermitteln, so die Veranstalter. In einem kreativen Prozess unterstütze Stilberaterin Susanne Kovar die Teilnehmerinnen darin, bei der Trachtenmode ihren individuellen Ausdruck zu finden. Termin ist am Freitag und Samstag, 11. und 12. Oktober, am ersten Tag von 17 bis 19.30 Uhr und am zweiten von 8.30 bis 18 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 190 Euro (mit Mittagessen), Anmeldung per Mail an info@trachten-kontor.de oder telefonisch unter 08857/888-33.

Eine kostenfreie Einführung zu ihrer Arbeitsweise und zum Workshop gibt Kovar am Wochenende 21./22. September beim Textilmarkt in Benediktbeuern (Beginn jeweils 11 und 15 Uhr).