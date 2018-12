16. Dezember 2018, 21:59 Uhr Benediktbeuern Vortrag über Politik und Jugend

"Schreckgespenst Politik - wie kann man junge Menschen für Politik begeistern?" Einen Vortrag über dieses Thema hält Nico Wunderle im Audimax am Campus Benediktbeuern der Katholischen Stiftungsfachhochschule München am Dienstag, 18. Dezember. Der Sozialarbeiter und angehende Bildungswissenschaftler beschreibt, was junge Menschen unter Politik überhaupt verstehen, zeigt Strategien, wie Jugendliche für Politik zu begeistern sind, und erzählt von seinen Erfahrungen als Mitarbeiter des Kreisjugendrings Starnberg. Beginn ist um 19 Uhr. Der Weg zum Audimax ist vom großen Klosterparkplatz ausgeschildert, es gibt einen barrierefreien Zugang.