25. November 2018, 22:13 Uhr Benediktbeuern Unentdecktes Land

Michael Fitz präsentiert neues Programm im Barocksaal

Zum Abschluss des Konzertjahres 2018 gastiert am ersten Advent im Rahmen der "Oberland Konzerte" ein Künstler im Barocksaal des Klosters Benediktbeuern, den viele zunächst nicht mit Musik verbinden würden. Der bekannte Schauspieler Michael Fitz ist jedoch in erster Linie Musiker. Am Sonntag, 2. Dezember, stellt der Gitarrist und Songpoet um 18 Uhr im Barocksaal sein neues Programm "Jetz auf gestern" vor.

Es ist noch längst nicht alles gesagt, was gesagt werden will. Die Nische, die Michael Fitz mit sechs Soloprogrammen als Gitarrist, Sänger und Erzähler mit seiner eigenwilligen Kombination aus Liedern, Geschichten und hintersinnigem Humor gefunden hat, ist noch lange nicht erschlossen. Und mit jedem Thema, das der 59-Jährige auf seine Art in Musik und Poesie umsetzt, öffnet sich auch für ihn selbst ein neuer Kosmos, ein unentdecktes Land, das erforscht werden will. Mit den Jahren hat er viel erlebt, vieles aufgelesen und gesammelt und oft spontan umgesetzt. Er ist so manchem ernsthaft wie humorvoll auf den Grund gegangen, bis hinein in die letzte und oft ganz einfache Wahrheit.

All das steckt in seinen Songs. Und weil es einfach passt, sind einige der alten Perlen wieder im neuen Programm enthalten und dürfen dort noch einmal glänzen. Beharrlich krempelt Fitz das Innen nach außen, bürstet gegen den Strich, lässt sich nicht verbiegen und wechselt souverän zwischen bairischen und hochdeutschen Texten. Er bleibt sich treu, soviel ist klar, und erfindet sich dabei trotzdem laufend neu. Das tut er mit großem Vergnügen und Lebensfreude. Humor ist für ihn vor allem die Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können. Lediglich mit einer Handvoll Gitarren und der eigenen Stimme ausgerüstet, stellt sich Fitz seinem Publikum. Wiederfinden kann sich in diesem zweistündigen Panoptikum der menschlichen und vor allem männlichen Befindlichkeiten jeder.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr, Einlass ist von 17 Uhr an. Karten gibt es im Vorverkauf im Klosterladen in Benediktbeuern, in der Buchhandlung Rolles sowie beim "Gelben Blatt" in Penzberg, in der Buchhandlung Winzerer in Bad Tölz, wie auch in der Buchhandlung Gattner in Murnau und bei München-Ticket. Die Abendkasse öffnet am Konzerttag um 17 Uhr.