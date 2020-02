Die Ausstellung der Energiewende Oberland (EWO), die in der ersten Februarwoche in der Mittelschule Benediktbeuern Lehrern, Schülern und Eltern zur Verfügung stand, zeiht um. Sie ist von Montag, 10. Februar, an bis 14. Februar im Leseraum der Gästeinformation Benediktbeuern, Prälatenstraße 3, zu sehen. Zehn Schautafeln regen zur Umstellung unserer Energieerzeugung auf saubere, erneuerbare Quellen an. Geöffnet ist der Leseraum Montag bis Donnerstag von 8 bis 16.30 Uhr und am Freitag bis 12.30 Uhr.