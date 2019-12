Anfang 2017 haben sie sich gefunden und kurzerhand in Benediktbeuern eine Band gegründet: Jonas Unsinn (Schlagzeug), Max Beck (Gitarre, Gesang), Tino Fahrner (Gitarre, Gesang) und Jonas Mayr (Bass) alias The Compromise Show. Doch Kompromisse würden bei ihrer Musik nicht eingegangen, betonen sie: "Die Band hat einen rohen und direkten Sound", beschreiben die vier jungen Musiker. Es folgten zahlreiche Auftritte, unter anderem beim Emergenza Bandcontest im Münchner Backstage Club, und der Gewinn des Hammersound Bandcontest in Peiting etwa, dem ein Gig auf dem Hammersound Festival folgte.

Nun gibt es Gelegenheit, The Compromise Show in der Region zu hören, pünktlich zur Veröffentlichung ihrer ersten Single. Die Band tritt am Freitag, 3. Januar, im Jugendzentrum Penzberg auf. Einlass ist von 19 Uhr an, organisiert wird der Auftritt vom Konzertkreis Nonnenwaldrock. Neben The Compromise Show treten IQ Zero auf, die selbsternannte "bekannteste Punk-Rock-Band Bichls", die Indie-Punk-Formation Moltke & Mörike und Stand Up Stacy.