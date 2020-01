"Konsum ohne Kinderarbeit" ist das Thema einer Ausstellung im Kreuzgang des Klosters Benediktbeuern, die am Freitag, 10. Januar, eröffnet wird. Die Schau von Terre des Hommes gibt "Tipps für den fairen Einkauf". Kakao, Handys, Blumen, Natursteine, Teppiche, Textilien und Mode - eine riesige Anzahl dieser Produkte wird in vielen Ländern der sogenannten Dritten Welt oft unter unmenschlichen Bedingungen hergestellt - damit sie hier billig angeboten werden können. "Profit und unser Kaufverhalten sind die wesentlichen Ursachen", erklären die Veranstalter. Aber viele Verbraucher wollten das nicht mehr hinnehmen und kauften daher Waren aus fairer Produktion und vor allem ohne Kinderarbeit. Die Ausstellung bringe am Beispiel der Natursteinproduktion und des Mode- und Textilbereichs ein wenig Licht in das Kapitel Kinderarbeit, leiste Hilfestellungen für Konsumenten. Etwa 1300 Ehrenamtliche sind zur Zeit für Terre des Hommes in mehr als 120 Gruppen in Deutschland tätig. Die Gruppe Penzberg-Pfaffenwinkel engagiert sich unter anderem in der Flüchtlingsarbeit, organisiert Ausstellungen und Vorträge. Neue Interessierte sind jederzeit willkommen.

Eröffnung der Ausstellung: Freitag, 10. Januar, 15 Uhr, bis Sonntag, 16. Februar, täglich von 9 bis 17 Uhr, Eintritt frei