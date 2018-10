29. Oktober 2018, 22:08 Uhr Benediktbeuern Mit Fachleuten Vögel beobachten

Was machen die Vögel im Winter? Diese Frage beantworten die beliebten Vogelbeobachtungen an der Vogelstation "Moosmühle", die das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) in Benediktbeuern von Samstag, 3. November, an über das Winterhalbjahr anbietet: Jeden Samstag und Mittwoch von 13.30 bis 15.30 Uhr können Familien daran teilnehmen. Die Vogelstation "Moosmühle" liegt etwa einen Kilometer westlich vom Kloster Benediktbeuern in den Feuchtgebieten der Loisach-Kochelsee-Moore (Rundweg 1 vom Kloster in Richtung Loisach folgen). Zu sehen gibt es viel: Aus dem Norden, berichtet das ZUK, sind bereits Bergfinken eingetroffen, die während des Sommerhalbjahrs in Skandinavien und Nordosteuropa brüten. Bis zu 30 Vogelarten - darunter Goldammer, Gimpel, Sperber, Grauspecht, Wacholderdrossel, aber auch Kleinspecht - lassen sich jeden Winter an der Vogelstation beobachten. Fachlich begleitetet werden die Beobachtungen von ZUK-Mitarbeiter Karl Schöllhorn (samstags) und weiteren ZUK-Mitarbeitern (mittwochs). Informationen gibt es auch über sinnvolle Winterfütterung, Vogelschutz im Garten und geeignete Nistkästen. Bestimmungshilfen werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Vogelbeobachtungen in Benediktbeuern werden bis Samstag, 30. März 2019, angeboten. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Gruppen sollten sich vorher unter Telefon 08857/88759 anmelden.