27. August 2018, 22:15 Uhr Benediktbeuern Land-Art und Fotografie

Land-Art ist eine Kunstform, bei der jeder zum Künstler werden kann. Mit Naturmaterialien können Bilder und Skulpturen gestaltet werden. Ziel ist in erster Linie nicht das vollendete Werk, sondern der Herstellungsprozess. Da die Kunstwerke in freier Natur entstehen, sind sie vergänglich, werden aber fotografisch dokumentiert. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro pro Person. Die Veranstaltung ist geeignet für Familien mit Kindern ab vier Jahren und findet auch bei Regen statt. Treffpunkt ist am Mittwoch, 29. August, um 15 Uhr im Aktionszentrum des Klosters. Eine Anmeldung in der Gästeinformation unter Telefon 08857 / 248 ist erforderlich.