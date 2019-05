17. Mai 2019, 21:51 Uhr Benediktbeuern Kloster-Geheimnisse

Im Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) werden am Samstag die Geheimnisse der Benediktbeurer Klostergärten gelüftet. ZUK-Rektor Pater Karl Geißinger wird von 14 Uhr an eine Stunde lang durch die Meditations- und Kräutergärten des Klosters führen und dabei einen Einblick geben, wie diese blühenden Lebensräume das Leben der Salesianer bereichern. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der ZUK-Rezeption, Zeilerweg 2. Die Teilnahme ist kostenlos, kleinere Spenden nimmt das ZUK aber gerne entgegen.