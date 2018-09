11. September 2018, 21:53 Uhr Benediktbeuern Kirche sucht Jugend

Das "Forum Bonhoeffer-Haus" in Benediktbeuern widmet sich mit der Veranstaltung "Jugend in der Kirche - nie gesehen und doch da" der Nachwuchsarbeit. Diakonin Judith Amend-Knaub, Leiterin der Evangelischen Jugendkirche München, lädt dazu am Donnerstag, 13. September, ein. Wo bleibt die Jugend?" Das fragten sich laut Veranstaltungshinweis viele Kirchengemeinden. Ihre vertrauten Angebote sprechen die jüngere Generation oft nicht mehr an. Mit der Einrichtung spezieller Jugendkirchen in Nürnberg und München geht die Evangelische Landeskirche in Bayern neue Wege und hat damit erstaunlichen Erfolg. Ob das, was in den bayerischen Großstädten gelingt, auch ein Modell für Gemeinden im ländlichen Raum sein, will die Diakonin skizzieren. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.