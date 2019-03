14. März 2019, 21:59 Uhr Benediktbeuern in Trauer Hans Kiefersauer ist tot

Hans Kiefersauer, seit 2014 Bürgermeister von Benediktbeuern, ist am Mittwoch im Alter von 57 Jahren an den Folgen eines schweren Infekts gestorben.

Von Claudia Koestler, Benediktbeuern

Die Gemeinde Benediktbeuern trauert: Bürgermeister Hans Kiefersauer ist am Mittwochnachmittag gestorben. Er wurde nur 57 Jahre alt. Wie der Geschäftsleitende Beamte Franz Pölt auf Nachfrage erklärte, kämpfte der Kommunalpolitiker seit einigen Wochen gegen einen schweren Infekt. 2016 hatte Kiefersauer selbst eine Krebserkrankung publik gemacht. Zwar sollte er diese zwischenzeitlich überwunden haben, "aber es war ein stetes Auf und Ab mit den Werten", sagte Pölt. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme hatte der Kommunalpolitiker noch Ende des vergangenen Jahres angekündigt, bei der Wahl 2020 wieder antreten zu wollen. Doch in den vergangenen Wochen sei Kiefersauer bereits deutlich geschwächt gewesen.

Sein großes Engagement gehörte stets der Gemeinde: Bereits seit dem 1. Mai 1990 saß Kiefersauer im Gemeinderat, zunächst für die CSU, später dann für die "CSU/Benediktbeurer Mitte". Von 2002 bis 2014 war Kiefersauer Zweiter Bürgermeister der Kommune, ehe er 2014 das Amt des Rathauschefs von Georg Rauchenberger übernahm. Kiefersauer hinterlässt eine Ehefrau und drei Kinder. Für Dienstag, 19. März, ist eine Trauerandacht angesetzt. Diese wird von 15 Uhr an in der Marienkirche Benediktbeuern stattfinden. Die Beerdigung Kiefersauers folgt dann am Mittwoch, 20. März, von 14 Uhr an in der Basilika des Klosters Benediktbeuern.