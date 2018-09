2. September 2018, 22:19 Uhr Benediktbeuern Historischer Dorfrundgang

Geschichte anders erleben kann man beim Dorfrundgang mit Altbürgermeister Georg Rauchenberger am Dienstag, 4. September, in Bedediktbeuern. Beim Rundgang auf historischen Pfaden erzählt Rauchenberger so manche kuriose Geschichte. Beginn: 09:30 Uhr, Treffpunkt: Gästeinformation, Preis: zwei Euro. Bei starkem Regen entfällt der Rundgang.