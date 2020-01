Ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 15. März stellt die Freie Wählergemeinschaft Benediktbeuern am Montag, 13. Januar, auf. Die Nominierungsversammlung beginnt um 19.30 Uhr im Gasthof Herzogstand in Benediktbeuern. Dazu sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen.