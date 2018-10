22. Oktober 2018, 21:53 Uhr Benediktbeuern Feldkreuz für Geschundene

Viele Gefangene, die mit Beginn des 20. Jahrhunderts und während des Zweiten Weltkriegs im Benediktbeurer Moor Entwässerungsgräben anlegen mussten, sind unter den schweren Arbeitsbedingungen ums Leben gekommen. In Gedenken an diese geschundenen Menschen hat das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) vor kurzem ein Feldkreuz am Moosrundweg 1 nahe der Loisach (hinter dem Moorerlebnispfad) aufstellen lassen.

Die geschichtliche Besonderheit dieses Feldkreuzes und Bedeutung für heute sollen erläutert werden bei seiner Einweihung und Segnung am Samstag, 27. Oktober, 14 Uhr, am Ort. Zu diesem Termin sind interessierte Bürger herzlich eingeladen.