2. Juni 2019, 21:50 Uhr Benediktbeuern Entwicklungshilfe

Die Katholische Stiftungshochschule in Benediktbeuern begrüßt am Montag, 3. Juni, Ministerialrat Wolfram Schierle zu einem Vortrag über Entwicklungshilfe. Der Referent werde die Themen Religion, Nachhaltigkeit und Ethik zusammenbringen, so die Ankündigung. Schierle leitet die Stabstelle "Dialog Werteorientierte Entwicklungspolitik" im Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. In dieser Position hat er in den vergangenen Jahren den Bereich "Religion und Entwicklung" aufgebaut. Sein öffentlicher Vortrag "Entwicklungsland Deutschland? Von der 'Entwicklungshilfe' zur nachhaltigen Entwicklung" beginnt um 19 Uhr im Audimax (Nordflügel des Klostertrakts, Eingang vom Parkplatz aus beschildert und barrierefrei).